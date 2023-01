Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus auf dem Friedhof

Vacha (ots)

Am Abend des 06.01.2023 wurde der Polizeiinspektion Bad Salzungen mitgeteilt, dass Vandalen ihr Unwesen auf dem Friedhof in Vacha getrieben haben. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Grabstein, Blumengestecke, Vasen sowie eine Bank. Die Höhe des Sachschadens wird aktuell mit circa 1500,- Euro beziffert. Der Tatzeitraum beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf die Zeit vom 01.01.2023 zum 06.01.2023. Die Polizei ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

