POL-HF: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Herford (ots)

(fl) Am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, beschädigte ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Langenbergstraße geparkten Pkw Seat erheblich. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Laut Zeugenangaben wurde vor Ort ein dunkler Kleinwagen gesehen, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort in Richtung Feldstraße entfernte und von einer augenscheinlich männlichen Person geführt wurde. Dieser Pkw-Führer könnte den Verkehrsunfall möglicherweise verursacht haben. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Mögliche weitere Zeugenhinweise nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

