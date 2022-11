Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - Für 2 Jahre und 4 Monate in die JVA - 5 Monate Haft verhindert

Dortmund - Delbrück (ots)

Am Sonntag (28. November) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen und Hauptbahnhof zwei Männer. Diese wurden jeweils per Haftbefehl gesucht.

Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest wurde gegen 08:30 Uhr ein Mann vorstellig. Dieser händigte seine bulgarische Identitätskarte aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Passau gleich zweimal nach dem bulgarischen Staatsangehörigen suchte. Das Amtsgericht Passau hatte den 60-Jährigen im Dezember 2020 rechtskräftig wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro verurteilt. Im November 2019 war der Mann bereits wegen Gewässerverunreinigung zu einer Geldstrafe von 3.500 Euro verurteilt worden.

Ein Bekannter des Gesuchten beglich die geforderte Geldstrafe bei einer Polizeiwache in Bonn und verhinderte so den Aufenthalt in einer Justizvollzugseinrichtung von 160 Tagen.

Am Abend, gegen 20:45 Uhr, wurden Bundespolizisten wegen eines Ladendiebstahls im Dortmunder Hauptbahnhof verständigt. Der 43-Jährige hatte Ware im Wert von über 100 Euro entwendet. Die Staatsanwaltschaft Dortmund suchte zudem nach dem Deutschen. Das Amtsgericht Paderborn hatte den Mann im Mai 2022 wegen Diebstahls in 13 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Da der Gesuchte sich der ergangenen Strafantrittsladung bisher nicht gestellt hatte, wurde er durch die Bundespolizisten verhaftet. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zu dem eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Mann aus Delbrück auf.

Nach seiner Festnahme wurde der 43-Jährige in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Der Verurteilte muss sich nun zudem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell