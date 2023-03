Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(mb/um) Vorgestern, gegen 16:40, ereignete sich in der Herforder Innenstadt auf der Bielefelder Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 81-Jähriger aus Herford befuhr mit seinem PKW Mazda die Bielefelder Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit befuhr vor ihm ein PKW BMW X4, welcher verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage zur Auffahrt der B239 aufgrund des Rotlichtes stoppen musste. Der PKW BMW war mit zwei jungen Männern im Alter von 23 und 31 aus HF besetzt. Der Mazda fuhr, ohne den Bremsvorgang des vorausfahrenden PKW zu bemerken, auf diesen auf. Die beiden Insassen erlitten aufgrund des Aufpralls leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden konnten. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 10.000.- Euro. Ein Fahrzeug musste zudem abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Im Zusammenhang mit dem Unfall könnte die Einwirkung der Sonne auf den Fahrer stehen. Die in dieser Jahreszeit tiefstehende und gelegentlich intensiv scheinende Sonne, kann die Sicht der Fahrzeuglenker beeinträchtigen. Fahren Sie in solchen Fällen langsam und klappen die Sonnenblende vor Antritt der Fahrt bereits herunter. Ebenso hilft die Änderung der Kopfposition bei Sichtbeeinträchtigung. Leichte Veränderungen des Oberkörpers nach links oder rechts ermöglichen vielfach wieder freie Sicht. Die Verkehrssicherheit ist dann wieder gewährleistet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell