Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vandalismus gegen zwei Bushaltestellen

Kirchlengern (ots)

(fl) Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, wurden im Bereich der Klosterbauerschafter und Oberbauerschafter Straße zwei beschädigte Fahrgastunterstände an Bushaltestellen festgestellt. Unbekannte hatten in beiden Fällen Glasscheiben zerstört. Der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf mindestens 1600 Euro geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221/888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell