POL-H: Wedemark: 55-Jähriger kollidiert auf der Kreisstraße (K) 105 mit einem Baum - schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Montag, 12.09.2022, ist ein 55-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Durch den Unfall erlitt der Fahrzeugführer schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 55-Jährige mit seinem VW Fox gegen 17:25 Uhr die K 105 aus Dudenbostel kommend in Richtung Oegenbostel. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 55-Jährige mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Im Anschluss dreht sich der Pkw um die Hochachse und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Durch den Unfall erlitt der 55-Jährige schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die medizinische Versorgung am Unfallort landete ein Rettungshubschrauber. Die K 105 war für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis etwa 19:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover, unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo, aw

