Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Blumengroßhandel

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (16.06.) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe zu einem Blumengroßhandel an der Wollmarktstraße ein und gelangten so in die Innenräume. Hier stahlen die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag, nachdem sie zwei Rollcontainer aufgehebelt hatten und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

