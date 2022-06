Polizei Paderborn

POL-PB: (AM) Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Delbrück-Ostenland, Sander Straße Höhe Hohlwieden (ots)

Am 16.06.2022 gegen 16:49 Uhr befuhr eine Gruppe von sechs E-Bike-Fahrern und Fahrerinnen die Straße Hohlwieden in FR Sander Straße. Als der erste E-Bike Fahrer, ein 61-jähriger Mann, die Sander Straße überqueren wollte, übersah er den von rechts kommenden 59-jährigen Motorradfahrer, der die Sander Straße in Richtung Ostenland befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den Beiden. Durch den Unfall erlitt der E-Bike Fahrer schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Spezialklinik geflogen. Der ebenfalls schwer verletzte Motorradfahrer wurde in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert. Vor Ort befand sich eine große Anzahl an Rettungskräften.

Die Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme gesperrt.

