POL-PB: (AM)Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin

Borchen-Alfen, Am Kleeberg Höhe Kahlenbuschweg (ots)

Am 16.06.2022 gegen 11:00 Uhr befuhr eine Gruppe von vier Motorradfahrern und Motoradfahrerinnen die Straße Am Kleeberg in Richtung Etteln. Kurz vor der Einmündung Kahlenbuschweg beabsichtigte die Gruppe eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem großen Anbaumähwerk zu überholen. Der 25-jährige Fahrzeugführer dieser Zugmaschine beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt nach links in den Kahlenbuschweg abzubiegen. Der erste Motorradfahrer konnte noch seinen Überholvorgang durchführen. Die dahinter fahrende 22-jährige Motorradfahrerin schaffte es nicht mehr und prallte mit ihrem Motorrad gegen die Zugmaschine und das Anbaumähwerk. Durch die schwere Kollision zog sich die Motorradfahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Kassel geflogen wurde.

Die Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt.

