Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Graffiti- Fahrzeuge mit Farbe beschmiert

Bünde (ots)

(sls) Gleich zwei Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Sonntag an der Gerhart-Hauptmann-Straße beschädigt. Ein weißer Mercedes (C-Klasse) und ein blauer Skoda Fabia standen gegenüber Hausnummer 203 abgeparkt ab Samstagabend (11.3.) gegen 20.00 Uhr am Fahrbahnrand in Richtung Dünne. Beide Fahrzeuge standen direkt hintereinander. In der Zeit bis Sonntagmorgen um 09.00 Uhr besprühten unbekannte Täter die Fahrzeuge mit schwarzer Farbe. Es wurde mehrere schwarze großflächige Flecken auf die Autos geschmiert, die sich nur mit erheblichen Aufwand wieder entfernt werden können. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wir bitten Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder den Sachbeschädigungen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

