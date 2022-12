Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Jever (ots)

Ein am Fahrbahnrand der Beethovenstraße in Jever abgestellter Pkw wurde in der Zeit vom 29.11. bis zum 30.11. an der linken vorderen Fahrzeugseite durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 29.11.2022 gg. 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße. Dort wurde der geparkte Volvo SUV der Geschädigten am vorderen rechten Kotflügel erheblich beschädigt. In beiden Fällen haben sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

