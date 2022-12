Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw Aufbrüche in Sande

Sande (ots)

In der Nacht vom 30.11.2022 auf den 01.12.2022 kam es in der Karl-Legien-Straße in Sande/Cäciliengroden zu Pkw Aufbrüchen. Im Rahmen der Tatausführungen wurden die Seitenscheiben zweier geparkter Pkw eingeschlagen und im Fahrzeuginnern abgelegte Wertgegenstände entwendet. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen!

Die Polizei rät ausdrücklich:

- Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell