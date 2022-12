Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Drogeneinfluss in Zetel

Zetel (ots)

Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 18:30 Uhr, führten Beamte der Polizei Varel in der Oldenburger Straße in Zetel eine Verkehrskontrolle durch.

Der bei dem 28-jährigen Autofahrer vollzogene Drogenvortest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

