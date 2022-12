POL-OG: Kehl - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Restaurant

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots) - Ein Leichtverletzter und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen einer Kollision am Dienstagmorgen in der Hauptstraße. Ein 57 Jahre alter Smart-Fahrer musste dort kurz vor 8 Uhr an der roten Ampel eines Fußgängerüberwegs anhalten. Ein nachfolgender Ford-Lenker erkannte die Situation zu spät und krachte in das Heck des Smart. Während der 57-Jährige leichte Verletzungen ...

