POL-OG: Rastatt - Roter Kleinwagen in Parkhaus beschädigt, Polizei sucht Wageneigentümer

Wolfach (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Wolfach sind nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag in der Vorstadtstraße auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll dort gegen 15:30 Uhr den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Fahrzeugs beschädigt haben. Die Kollision ereignete sich auf Höhe einer dortigen Metzgerei. Anschließend setzte der mutmaßliche ...

mehr