Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Unfallflucht

Zeugen gesuch

Wolfach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Wolfach sind nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag in der Vorstadtstraße auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll dort gegen 15:30 Uhr den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Fahrzeugs beschädigt haben. Die Kollision ereignete sich auf Höhe einer dortigen Metzgerei. Anschließend setzte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Weiterfahrt in Richtung Stadtmitte fort. Bei dem geflüchteten Wagen soll es sich um einen weißen Sprinter mit einer Firmenaufschrift gehandelt haben. Zeugen des sich gegen 15:30 Uhr zugetragenen Unfalls, die Hinweise zu dem geflüchteten Sprinter oder dem Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 bei den Beamten des Polizeipostens Wolfach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell