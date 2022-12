Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Steinmauern (ots)

Ein Brand am Montagabend in der Friedhofsstraße, ausgelöst im Heizraum eines Einfamilienhauses, führte zu einem Einsatz vieler Kräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand gegen 18:45 Uhr beim Befeuern einer Holzscheitanlage entstanden sein. Das Feuer hat sich in der Folge zunächst im Heizraum und schließlich auf das ganze Gebäude ausgeweitet. Als die Bewohner den Brand bemerkten, verließen sie selbständig das Anwesen und blieben daher unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Rastatt, Steinmauern und Ötigheim waren mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 86 Wehrleuten vor Ort und hatten den Brand gegen 22 Uhr gelöscht. Der Brandschaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter.

