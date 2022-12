Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Hintergründe noch unklar

Lahr (ots)

Die Hintergründe eines Vorfalls am Montagabend in einem Friseurgeschäft in der Kaiserstraße bedürfen weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Demnach wurde ein 23 Jahre alter Kunde gegen 18:15 Uhr von mehreren Männern bedroht, die zum Teil den Salon betraten und sich teilweise vor dem Geschäft aufhielten. Ein 24-Jähriger soll den ein Jahr jüngeren Kunden getreten haben, während ein 27-Jähriger ihn mit einem Messer bedroht haben soll. Vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreifen hat sich die Personengruppe entfernt. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnten die beiden mutmaßlichen Haupttäter angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde unter anderem auch das mutmaßlich zuvor eingesetzte Messer aufgefunden und sichergestellt. Ferner sind zwei 28 und 29 Jahre alte Männer der Personengruppe identifiziert. Gegen die Verdächtigen wurden Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

