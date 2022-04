Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bande stiehlt E-Bikes im Wert von über 100.000 Euro

Oberhausen (ots)

Am 21.04.2022 sind in Oberhausen drei Männer (29/39/41) festgenommen worden. Das Trio steht in dringendem Verdacht gewerbs- und bandenmäßig hochwertige E-Bikes gestohlen zu haben. Die Männer sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg von einem Richter anschließend mit einem Haftbefehl einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden.

Im Rahmen von E-Bike Diebstählen hat das Polizeipräsidium Oberhausen eine Ermittlungskommission eingerichtet. Nach mehreren Monaten intensiver Ermittlungen insbesondere umfangreicher Observationsmaßnahmen geriet eine polnisch-stämmige Bande in den Fokus der Polizei. Als Versteck für die gestohlenen Fahrräder stellten die Ermittler ein Gebäude auf einem Hinterhof in Oberhausen Osterfeld fest. Am 21. April sollte es zum Abtransport einiger gestohlener E-Bikes ins Ausland kommen, so dass die Oberhausener Ermittler gemeinsam mit einer Spezialeinheit den Hinterhof überwachten. Am Morgen des Tages erfolgte schließlich der Zugriff. Zwei Männer der Bande konnten beim Verladen der gestohlenen Fahrräder festgenommen werden. Ein weiteres Mitglied der Bande konnte nahezu zeitgleich in seiner Wohnung in Oberhausen festgenommen werden. Insgesamt werden der Bande mehr als 50 Diebstähle hochwertiger E-Bikes im Wert von über 100.000 Euro vorgeworfen. Bei der Durchsuchungsaktion konnten noch fünf E-Bikes sichergestellt werden daneben Zubehör und mehr als 8.000 Euro Bargeld. Der Leiter der Ermittlungskommission, KOK Beirer, stellte fest: "Die Arbeit hat sich gelohnt, damit haben wir eine größere Diebstahlsserie in unserer Region beendet. Zu den Taten, die wir der Bande zuordnen können, wird es bestimmt auch noch eine größere Anzahl an Taten geben, die uns noch nicht bekannt sind.". Die Ermittlungen dauern an.

