Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit beim Friseur

Gotha (ots)

Eine 78-Jährige ließ sich in einem Friseursalon in Gotha die Haare schneiden und beschwerte sich anschließend über den geforderten Geldbetrag. Als sie im Begriff war, das Geschäft zu verlassen, hielt sie eine 30 Jahre alte Mitarbeiterin fest. Es kam zum Streit und in der Folge musste die Polizei zur Klärung hinzugezogen werden. Im Ergebnis wurden mehrere Anzeigen erstattet. Die offene Geldforderung des Friseurs wurde letztlich durch die Dame beglichen. (db)

