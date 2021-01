Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, 26. Januar 2021, zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr, kam es in der Straße Nordhofe auf dem Gelände einer dortigen Schule zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete aus einem Fahrradkeller ein rotes Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Agattu i7 KHS. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta- Versuchter Diebstahl von Betriebsgelände

Zwischen Montag, 25. Januar 2021, 00.00 Uhr, und Dienstag, 26. Januar 2021, 18.00 Uhr, kam es in der Straße Alter Flugplatz bei einer dortigen Motorradhandlung zu einem versuchten Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Betriebsgelände der Motorradhandlung, indem diese ein Zaunelement aus einer äußeren Umzäunung heraustrennten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände entwendet worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 12.55 Uhr, wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne in der Straße Am Tennisplatz kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 26. Januar 2021, 11.16 Uhr, beabsichtigte eine 19-jährige aus Steinfeld mit ihrem Pkw von der Lüscher Straße nach rechts auf die Lohner Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende 69-jährige aus Vechta, die mit ihrem Dreirad den Radweg befuhr. Es kam zum leichten Zusammenstoß, wobei sich die 69-jährige leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 11.35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße und Handorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Sattelzugfahrer aus Quakenbrück fuhr auf einen an der Ampelanlage verkehrsbedingt haltenden PKW einer 29-jährigen Fahrerin aus Essen (Oldenburg) auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 29-Jährige sowie eine 25-jährige Mitinsassin ebenfalls aus Essen (Oldenburg) leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Lohne- Geschwindigkeitsüberwachung

Am Dienstag, 26. Januar 2021, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Vechtaer Straße durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden sechs Geschwindigkeitserstöße, die im Verwarngeldbereich lagen, festgestellt. Die höchste festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 69 km/h.

