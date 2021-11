Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand von Strohballen

Behringen (Wartburgkreise) (ots)

Gestern, gegen 19.50 Uhr gerieten mehrere Strohballen in der Hauptstraße in Brand. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der Stall in unmittelbarer Nähe wurde jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell