FW-BN: Brand in einem Gewerbebetrieb in Kessenich

Bonn (ots) - Bonn-Endenich; Lutfridstraße; 15.10.2022; 21:43 Uhr. Mehrere Anrufer informierten die Leitstelle der Feuerwehr Bonn am Samstagabend über ein Brandereignis in der Lutfridstraße in Bonn-Endenich. Aus einem Fenster unmittelbar unter der Dachtraufe eines Mehrfamilienhauses trat dichter, schwarzer Rauch aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten ...

mehr