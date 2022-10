Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in Bonn-Endenich - Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

Bonn (ots)

Bonn-Endenich; Lutfridstraße; 15.10.2022; 21:43 Uhr. Mehrere Anrufer informierten die Leitstelle der Feuerwehr Bonn am Samstagabend über ein Brandereignis in der Lutfridstraße in Bonn-Endenich. Aus einem Fenster unmittelbar unter der Dachtraufe eines Mehrfamilienhauses trat dichter, schwarzer Rauch aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten glücklicherweise bereits alle anwesenden Bewohner das vom Brandereignis betroffene Mehrfamilienhaus verlassen. Dieser Umstand ist dem besonnenen Verhalten der Personen aus der Brandwohnung zu verdanken, da diese beim Verlassen des Gebäudes alle anderen Bewohner gewarnt hatten. Die Feuerwehr leitete unverzüglich die Brandbekämpfung ein. Insgesamt waren drei Trupps unter Atemschutz und mit einem Löschrohr ausgestattet im Gebäude eingesetzt. Der in der Küche ausgebrochene Brand konnte schnell gelöscht werden und ein Übergreifen auf das Dach sowie andere Räume verhindert werden. Vier Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, die Löscheinheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 28 Einsatzkräften.

