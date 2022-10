Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall Graurheindorfer Straße

Bonn (ots)

Bonn-Castell, Graurheindorfer Straße, 15.10.2022; 08:33 Uhr - Am Samstagmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bonn ein Notruf über einen Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn mit mehreren Verletzten. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren die beiden Personen im Pkw eingeschlossen, die Straßenbahn bereits geräumt und Polizei vor Ort. Die Personen aus dem Pkw wurden medizinisch behandelt und unter Verwendung von hydraulischem Rettungsgerät befreit. Sie wurden beide vorsorglich ins Krankenhaus transportiert. Zeitgleich wurde eine weitere Person aus der Bahn kurzzeitig medizinisch betreut. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Gleisbett gehoben und die Bahn durch die städtischen Verkehrsbetriebe wieder in den fahrbereiten Zustand versetzt. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 09:30 Uhr beendet. Für die Dauer des Einsatzes musste die Graurheindorfer Straße in Teilen gesperrt werden. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes. Die Löscheinheit Bonn-Mitte besetzte für die Dauer des Einsatzes die Feuerwache 1.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell