Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Bäckereien

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Freitag haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in Karlsruhe-Rüppurr sowie einer Backstube in Karlsruhe-Neureut verschafft und entwendeten jeweils das dort aufgefundene Bargeld.

In Karlsruhe Neureut drangen die Täter nach bisherigem Sachstand des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Freitag, 04.15 Uhr, in das Gebäude der Backstube in der Straße "Am alten Bahnhof" ein, indem sie die Terrassentüre gewaltsam eintraten. In den Innenräumen durchsuchten die Diebe unter anderem Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie die Trinkgeldkasse mit etwas Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

In Karlsruhe-Rüppurr verschafften sich möglicherweise dieselben Einbrecher auch in der Nacht zum Freitag zwischen 20.00 Uhr und 04.30 Uhr auf gleiche Art und Weise Zutritt zu einer Bäckerei am Ostendorfplatz. Auch hier durchsuchten sie die Innenräume und erbeuteten etwas Bargeld sowie mehrere Leergutcoupons. Zeugen, die zu der Tat in Rüppurr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden diese bitte unter 0721 666-3411 dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Jessica Schönauer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell