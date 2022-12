Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Betrunken unterwegs

Gengenbach, B33 (ots)

Ein aufmerksamer Bürger meldete am späten Montagabend einen Rollerfahrer, dessen Fahrzeug nur sehr schlecht beleuchtet sei. An einer Tankstelle nahe der B33 auf Höhe Gengenbach, konnte der Roller samt dem 47-jährigen Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Fahrzeugdokumente sowie die erforderliche Fahrerlaubnis konnten hierbei nicht vorgezeigt werden. Des Weiteren ergab eine Alkoholüberprüfung einen Wert von deutlich über einem Promille. Sein Fahrzeug musste der Mittvierziger an diesem Abend erst einmal stehen lassen. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell