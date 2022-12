Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Selbach - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zeugen gesucht

Gaggenau, Selbach (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Montag tagsüber gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Brandstattstraße. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge nahezu sämtliche Zimmer. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf diverse Schmuckstücke und Bargeld. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0, bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau, zu melden.

