POL-FL: Schobüll: Altreifen auf Wiese entsorgt - Zeugen gesucht

Hasselberg (ots) - Mittwochabend (19.10.22) ist es auf der B199 in Höhe des Feuerwehrgerätehauses in Kieholm zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein in Richtung Kappeln fahrender Opel-Agila wurde aus einem entgegenkommenden Auto heraus mit einem Gegenstand beworfen. Dabei wurde die Frontscheibe des Kleinwagens stark beschädigt. Die ...

mehr