Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vatertagsbilanz: Relativ ruhig und friedlich mit kleinen Ausnahmen

Rinteln (ots)

(swe). Die Rintelner Polizei zieht eine vergleichsweise ruhige Vatertagsbilanz im Vergleich zu anderen Jahren. So ganz ohne Einsätze ging es aber auch in der Weserstadt nicht. Gegen 20.25 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter ein 31-jähriger Rintelner in der Klosterstraße vor einer Spielhalle gegen den Oberkörper geschlagen, so dass dieser kurz Atemnot hatte. Der Täter flüchtete. Um 23.52 Uhr kontrollierten die Rintelner Beamten einen soeben geparkten Pkw, dessen 21-jähriger Beifahrer noch an der Beifahrertür stand und vor seinen Füßen sowie in seiner Tasche im Pkw werden Betäubungsmittel aufgefunden. Um 18.15 Uhr wird ein 43-jähriger Mann aus Buchholz bei Stadthagen in Möllenbeck kontrolliert, der aufgrund von massiven Ausfallerscheinungen im Verkehrsraum auffällt. Er pustete 1,38 Promille und eine Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme wird angeordnet. Ebenfalls unter Alkoholeinwirkung von 1,54 Promille plus festgestellter BTM-Beeinflussung befährt ein 18-jähriger Extener öffentliche Straßen mit einem E-Scooter gegen 19.25 Uhr. Auch ihm wird eine Blutprobe entnommen. Bereits um 13.05 Uhr streift ein 64-jähriger Unfallbeteiligter beim Einparken einen Pkw in der Bahnhofstraße und als er auf den Schaden von einem Zeugen angesprochen wird, bestreitet er die Unfallverursachung und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen den Mann aus Porta Westfalica wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Aus einer größeren Gruppe Feiernden werden entlang der K 77 gegen 13.45 Uhr Leitpfosten herausgezogen und abgelegt. Die Gruppe kann ermittelt werden und unter polizeilicher Aufsicht wurden die Leitpfosten wieder ordnungsgemäß eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell