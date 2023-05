Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Unfall zu Fuß in den Wald geflüchtet

Höxter (ots)

Nachdem der Fahrer eines schwarzen BMWs mit einem anderen Auto zusammenstieß, flüchtete er in ein nahgelegenes Waldstück.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, 03.05.2023, gegen 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich der B 64 und der L 946, auf Höhe der Tonenburg in Höxter-Albaxen.

Eine 64-jährige Frau aus dem Landkreis Wolfenbüttel kam zu diesem Zeitpunkt mit ihrem braunen VW aus Richtung Tonenburg und bog auf die B 64 Richtung Höxter ab. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr zum gleichen Zeitpunkt der in Richtung Holzminden fahrende BMW bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein, wo die beiden Autos zusammenstießen. Der Fahrer des BMWs stieg daraufhin aus dem Auto aus und lief in ein nahegelegenes Waldstück. Drei zufällig vor Ort befindliche Soldaten der Bundeswehr liefen hinter ihm her, konnten ihn jedoch nicht einholen. Auch eine anschließend eingeleitete Fahndung der Höxteraner Polizei führte nicht zur Ergreifung des Unfallverursachers. Die 64-jährige Fahrerin des VWs und ihre 67-jährige Beifahrerin wurden vor Ort medizinisch untersucht, blieben jedoch unverletzt.

Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie mit lokalen Unternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der BMW wurde hierbei von der Polizei beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter übernahm die Ermittlungen zur Identifizierung des Unfallverursachers. Diese dauern weiterhin an.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05271/9620 mit der Polizei Höxter in Verbindung zu setzen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell