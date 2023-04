Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer kollidiert mit Güllefass und verletzt sich schwer

33039 Nieheim (ots)

Donnerstag, 27.04.2023, 17:00 Uhr,

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 23jähriger Bad Driburger mit seinem Motorrad die B252 aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Steinheim. In Höhe der Straße Im Emmertal kam ihm ein 62jähriger aus Nieheim mit einem Traktor mit Güllefass entgegen. Dieser wollte nach links in einen Wirtschafsweg abbiegen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der hinteren Seite des Güllefasses. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die B252 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

