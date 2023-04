POL-HX: Eingangstür mittels Brand beschädigt

Warburg (ots) - Pflanzenschutzmittel im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich stahlen bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Warburger Agrarhandel. Die Tat geschah zwischen Samstag, 22.04, und Sonntag, 23.04, in einem an der Feldmark zwischen Hohenwepel und Dössel gelegenen Agrarhandel. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen brachen die Täter zunächst ein Zufahrtstor zum Gelände und anschließend das ...

