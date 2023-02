Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Brandstiftung am Bahnhof Aachen Rothe-Erde - Bundespolizei löscht Brand und verhindert Schlimmeres

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte am frühen Freitagmorgen durch Löscharbeiten am Bahnhof Aachen Rothe-Erde Schlimmeres verhindern.

Gegen 04:20 Uhr fiel bei der Bestreifung des Bahnhofs Aachen Rothe-Erde den Beamten ein junger Mann auf, der sich beim Erblicken der Streife schnell aus dem Bahnhof entfernte.

Um Nachzuschauen, ob irgendetwas vorgefallen war, betraten die Beamten den Bahnhof. Hier fanden sie ein brennendes Fahrrad in dem dort befindlichen Aufzug vor. Durch schnelle Löscharbeiten mittels eines Feuerlöschers konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Aufzug verhindert werden.

Bei der anschließenden Nahbereichsfahndung konnte in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ein 18-jähriger Deutscher (Verdächtiger) festgestellt werden. Dieser führte mehrere Feuerzeuge sowie eine verbotene Softair-Pistole mit sich.

Im Rahmen einer informatorischen Befragung gab die Person an, dass er das Fahrrad zuvor in einem Gebüsch gefunden hatte. Dabei sei er auf die Idee gekommen, es in den Fahrstuhl des Bahnhofes zu verbringen und anzuzünden. Zu seinen näheren Beweggründen ein Feuer anzuzünden, äußerte er sich dahin, dass er sich wärmen wollte.

Die Person wurde wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz beanzeigt. Im Anschluss verständigte man die zuständige Kriminalwache beim Polizeipräsidium Aachen über den Sachverhalt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell