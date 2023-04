Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Über 300 Verstöße bei kreisweitem Kontrolleinsatz festgestellt

Kreis Höxter (ots)

Mehr als 300 Verkehrsverstöße an einem Tag: Vorschriftsgemäßes Verhalten im Sinne einer sicheren Verkehrsteilnahme mit ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme sieht anders aus.

Schwerpunkte einer kreisweit durchgeführten Verkehrskontrolle am Freitag, 21.04.2023, waren die vorgeschriebene Nutzung von Sicherungseinrichtungen, die unzulässige Benutzung von elektronischen Geräten, sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Bei diesem Kontrolleinsatz wurden insgesamt 318 Verstöße, davon allein 307 Geschwindigkeitsüberschreitungen, festgestellt. Darüber hinaus wurden unter anderem Fehler beim Abbiegen und die verbotswidrige Nutzung elektronischer Geräte geahndet. Gerade diese Verstöße zeugen von Ablenkung und mangelnder Aufmerksamkeit und führen immer wieder zu Verkehrsunfällen mit teilweise schweren Folgen.

Weiterhin wurde eine Strafanzeige gefertigt, da in Brakel-Gehrden ein Fahrer mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war.

Besonders eilig hatte es ein BMW-Fahrer. Er wurde auf der B 64 in Höhe Brakel mit einer Geschwindigkeit von 151 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Ihn erwartet nun, neben einem Bußgeld, ein einmonatiges Fahrverbot.

Dazu führt der Leiter der Direktion Verkehr Markus Tewes aus: "Geschwindigkeit ist das, was Unfälle zu schweren Unfällen macht. Halten Sie sich deshalb an die Verkehrsvorschriften, seien Sie aufmerksam und rücksichtsvoll. So retten Sie Menschenleben. Denken Sie an ihre Angehörigen, die zu Hause auf sie warten."

Beteiligt an diesem ganztägigen Einsatz waren Kontrollteams der Direktion Verkehr und des Streifendienstes der Kreispolizeibehörde Höxter, außerdem der Radarwagen des Kreises Höxter. Die Kreispolizeibehörde Höxter wird zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen auch weiterhin derartige gebündelte, großangelegte Kontrollmaßnahmen im Straßenverkehr durchführen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell