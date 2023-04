POL-HX: Frau bei Verkehrsunfall auf Wochenmarkt verletzt

Bad Driburg (ots) - Ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich, wurde nach ersten polizeilichen Schätzungen, bei einem Garagenbrand in Bad Driburg-Dringenberg verursacht. Das Feuer brach am Dienstagabend, 18.04.2023, gegen 19:45 Uhr in einer Doppelgarage eines Einfamilienhauses in der Weststraße aus und griff auf diese über. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bad Driburg unter ...

