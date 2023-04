Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus und erbeuten hohen Geldbetrag

Kreis Höxter (ots)

Einen Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich richteten Betrüger in den vergangenen Tagen im Kreis Höxter an.

Hierbei kontaktierten sie Kunden eines heimischen Geldinstitutes und gaben sich als Mitarbeiter aus. Vertrauenserweckend war hierbei der Umstand, dass im Display der Kunden die Telefonnummer der Bank, durch eine technische Manipulation, angezeigt wurde und die Betrüger tatsächliche Mitarbeiternamen der Bank nutzten. Im Rahmen dieser Gespräche gaben sie an, dass die Kunden die geänderten Geschäftsbedingungen der Bank noch bestätigen müssen. Hierzu sollten sie eine TAN generieren und diese dem vermeintlichen Mitarbeiter telefonisch durchgeben. In weiteren Fällen forderten die Betrüger Infos aus einer durch die Bank an die Kunden gesendeten SMS. Durch diese Infos erhielten die Betrüger die Möglichkeit das Onlinebanking der Kunden zu nutzen.

Bei der Polizei im Kreis Höxter wurden seit Samstag, 15.04.2023, insgesamt vier solcher Fälle zur Anzeige gebracht bei denen die Betrüger mittels der erlangten Transaktionsnummern anschließend hohe Geldbeträge von den Konten der Geschädigten abbuchen konnten.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor diesen Betrugsmaschen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie vermeintlich durch Geldinstitute kontaktiert werden. Geben Sie niemals Transaktionsnummern oder ähnliche Infos, z.B. aus SMS, am Telefon weiter. Nehmen Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit ihrer Bank und schalten Sie die Polizei ein, wenn Sie Opfer von Straftaten geworden sind. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell