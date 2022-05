Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Bega - Randalierer störten die Totenruhe

Lippe (ots)

Randalierer zerstörten einen Grabstein und mehrere Grablichter auf dem Friedhof an der Barntruper Straße. Zudem wurden Holzkreuze aus dem Boden gerissen und in nahegelegene Hecken geworfen. Die Tat erfolgte im Zeitraum von Mittwoch (04.05.2022) bis Freitag (06.05.2022). Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen entgegen, Tel. 05222/ 98180.

