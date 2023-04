Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Laternenmast angefahren und geflüchtet

Höxter (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereignete sich "Am Südhang" in Höxter, im Anschluss an eine Parkreihe einer dortigen Bäckereifiliale. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ereignete sich der Unfall zwischen Freitag, 14.04, und Montag, 17.04., gegen 07:30 Uhr. Hierbei wurde ein auf dem Gehweg befindlicher Laternenmast durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug angefahren, so dass dieser umknickte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat Höxter fragt nun: Wer hat den Vorfall gesehen oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell