Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verbotenes Kfz-Rennen in Warburger Innenstadt

Warburg (ots)

Zunächst wurde die Polizei am Samstag Abend, kurz vor Mitternacht, über mehrere Personen informiert, die eine Spielothek am Paderborner Tor in Warburg nicht verlassen wollten. Die eingesetzten Beamten konnten das Hausrecht durchsetzen und die Personen auf die Straße begleiten. Im Anschluss an diese Maßnahme befuhr ein 25jähriger Mann aus der genannten Personengruppe mit einem Pkw stark beschleunigend einen Kreisverkehr in der Nähe. Er überholte dann im weiteren Verlauf einen anderen Pkw auf der Straße Paderborner Tor, der stadtauswärts in einem Abbiegevorgang begriffen war. Hier kam es zu einem Beinahezusammenstoß der Pkw. Dies geschah noch im Beisein von Polizeibeamten aus dem vorangegangenen Einsatz. Die Polizeibeamten griffen erneut ein und stellten Pkw und Führerschein des Rasers sicher. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell