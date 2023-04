Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Bad Driburg (ots)

Am vergangenen Freitag Nachmittag kam es auf der L 954 bei Bad Driburg-Reelsen, Einmündung K9, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Unfallverursachend war offensichtlich die Vorfahrtsverletzung einer aus Richtung Bad Driburg kommenden Pkw-Fahrerin, die nach links in Richtung Reelsen abbiegen wollte und die Vorfahrt eines aus Reelsen in Richtung Alhausen fahrenden Pkw missachtete. Insgesamt wurden drei Personen aus den zwei Pkw leicht verletzt und in das Krankenhaus Bad Driburg eingeliefert. An beiden Pkw entstand Sachschaden von jeweils 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dazu erfolgte eine kurzfristige Sperrung der Unfallstelle durch die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell