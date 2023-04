POL-HX: Mercedes stößt gegen SUV und flüchtet

Höxter (ots) - Weil er ungewöhnliche Geräusche und ein seltsames Fahrverhalten an seinem Wagen bemerkt hatte, hielt ein 45-Jähriger mit seinem VW Golf in Höxter-Ovenhausen an. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass offenbar ein Unbekannter im Motorraum und am Getriebe hantiert hatte, so dass sich während der Fahrt Schrauben an der Antriebswelle gelöst hatten. Der Fahrer stellte seinen Golf IV in Ovenhausen ab ...

