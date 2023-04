Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bewaffneter Raubüberfall auf Steinheimer Schmuckgeschäft

Steinheim (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall konnten zwei tatverdächtige Jugendliche und ein tatverdächtiger 18-jähriger im Steinheimer Stadtgebiet festgenommen werden.

Die Tat ereignete sich am Dienstagabend, 11.04.2023, gegen 17:50 Uhr in einem in Steinheim in der Markstraße befindlichen Schmuckgeschäft. Die drei mit Sturmhauben maskierten Täter betraten zu diesem Zeitpunkt unter Vorhalt einer Schusswaffe das Geschäft und forderten vom 37-jährigen Geschäftsinhaber die Herausgabe von Bargeld. Gleichzeitig zerstörten sie mittels eines mitgebrachten Hammers Vitrinen und klauten Schmuckstücke aus diesen. Nachdem sie die Tageseinnahmen aus der Kasse genommen hatten, flüchteten sie Richtung Bahnhof. Der Geschäftseigentümer nahm unmittelbar die Verfolgung auf und machte Passanten in der Steinheimer Innenstadt auf den Vorfall aufmerksam. Mit Hilfe dieser Passanten konnten dann zwei der Täter im Bereich der Kreuzung Pyrmonter Straße und Billerbecker Straße festgesetzt und durch die anschließend eintreffende Polizei festgenommen werden. Der dritte Täter wurde kurze Zeit später der Polizei durch einen Familienangehörigen übergeben. Bei dem Überfall wurde der Inhaber des Geschäftes leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Beute, welche sich nach ersten polizeilichen Schätzungen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich beläuft, die Sturmhauben, der Hammer und die Waffe konnten durch die Polizei sichergestellt werden. Nach einer ersten Überprüfung handelt es sich hierbei um eine Softairwaffe.

Die Kriminalpolizei der Polizei Höxter sicherte anschließend Spuren am Tatort und führte die Vernehmungen durch. /buc

