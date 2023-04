POL-HX: Mit Motorrad gegen Anhänger gefahren

Beverungen (ots) - Sachschaden an zwei Fahrzeugen ist bei einem missglückten Ausparkmanöver in Beverungen entstanden. Die Verursacherin fuhr danach allerdings unerkannt weiter. Am Montag, 3. April, wartete um 10.25 Uhr in Beverungen im Kreuzungsbereich Mühlenstraße/In den Poelten, ein 33-Jähriger in einem weißen Fiat, während ein Ford aus einer Parklücke vor der dortigen Apotheke rückwärts ausparkte. Danach fuhr ...

