Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Ausparken wartendes Auto gestreift

Beverungen (ots)

Sachschaden an zwei Fahrzeugen ist bei einem missglückten Ausparkmanöver in Beverungen entstanden. Die Verursacherin fuhr danach allerdings unerkannt weiter.

Am Montag, 3. April, wartete um 10.25 Uhr in Beverungen im Kreuzungsbereich Mühlenstraße/In den Poelten, ein 33-Jähriger in einem weißen Fiat, während ein Ford aus einer Parklücke vor der dortigen Apotheke rückwärts ausparkte. Danach fuhr die unbekannte Ford-Fahrerin vorwärts in die Mühlenstraße in Richtung Lange Straße. Dabei streifte sie mit der linken Fahrzeugseite ihres cremefarbenen Ford S-Max den wartenden Fiat seitlich, so dass dadurch der Fiat beschädigt wurde. Womöglich sind auch am Ford Beschädigungen entstanden.

Die Fahrerin setzte jedoch ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Ford soll ein Gütersloher Kennzeichen gehabt haben, die unbekannte Fahrerin wird beschrieben als 40- bis 50-jährige Frau mit schulterlangen dunklen lockigen Haaren, auf dem Beifahrersitz habe sich eine weitere Person befunden. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell