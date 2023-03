Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen: Verkehrsunfall mit 5 tödlich verletzten Personen, 2 Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Bei einer Kollision zwischen zwei Pkws verstarben in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 5 Personen, zwei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer war kurz vor 1 Uhr auf dem Ostring in Richtung Ortsausgang Eggenstein unterwegs, als er aus unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Hierbei drehte sich sein Fahrzeug und stieß mit der Fahrerseite gegen ein entgegenkommendes Großraumtaxi. Durch die starke Kollision wurden alle 4 Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 25 und 29 im Pkw getötet. Ein 28 Jahre alter Fahrzeuggast im Taxi erlitt ebenfalls tödliche Verletzungen. Der 56-jährige Taxifahrer und ein 26 Jahre alter weiterer Fahrgast wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Höhe von geschätzten 110.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe aufgenommen.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell