Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Telekommunikationsmitarbeiter - Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Neuss (ots)

Am Montag (13.03.), zwischen 17 und 18 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer lebensälteren Frau an der Straße "Am Selikumer Weg". Er sei von einem Telekommunikationsunternehmen, so der Mann, und gab als Grund seines Erscheinens an, dass die Internetleitungen zu schwach seien. Im Laufe des Gesprächs fragte der Unbekannte darüber hinaus nach der Bankkarte der Seniorin, weil er die Bonität überprüfen müsse. Zu Recht verweigerte de Neusserin jedoch die Herausgabe und rief stattdessen ihren Sohn an sowie den Nachbarn zur Unterstützung. Der angebliche Telekommunikationsunternehmer verließ daraufhin die Wohnung.

Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und vor kräftiger Statur gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose, dazu trug er ein pinkes Band mit einem Ausweis daran. Sein Erscheinungsbild wirkte auf die Zeugen "südländisch".

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 12 in Verbindung zu setzen.

Die Seniorin reagierte in dieser Situation genau richtig, da sie aktiv Angehörige und Nachbarn um Unterstützung bat. Oft genug geraten lebensältere Menschen ins Visier von Betrügern, die zum Beispiel mit ganz unterschiedlichen Maschen versuchen, in die Wohnung zu gelangen. Hilfreiche Tipps hierzu finden Sie auch im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

