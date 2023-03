Polizei Bonn

POL-BN: Hauptunfallursache Geschwindigkeit - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Bonn, Königswinter (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Ramersdorf führten am Montag (06.03.2023) Geschwindigkeitsmessungen in Bonn-Pützchen und in Königswinter durch.

An den Kontrollstellen im Bereich der Jugendfarm auf dem Holzlarer Weg in Pützchen (zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) und auf der Hauptstraße in Königswinter (zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) wurden insgesamt 39 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In 37 Fällen wurden Verwarngelder erhoben sowie zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus waren vier Fahrzeugführer nicht angegurtet - auch sie mussten ein Verwarngeld entrichten. Zwei Autofahrer waren während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt und abgelenkt. Sie müssen ebenfalls mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Die Polizei appelliert: Bitte fahren Sie vorausschauend und an die Verkehrssituation angepasst! Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell