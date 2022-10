Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Hasloh - Einbrüche in Tierarztpraxen

Bad Segeberg (ots)

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche zu mehreren Einbrüchen in Tierarztpraxen im Kreis Segeberg gekommen war, drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende bzw. in der vergangenen Nacht auch in Quickborn und Hasloh in mehrere Praxen ein.

Näheres zu den Taten im Kreis Segeberg ist der Pressemitteilung vom 20.10.2022 zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5349756

In Quickborn stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streife in der Ellerauer Straße ein offenstehendes Fenster kurz nach 01:00 Uhr in der vergangenen Nacht fest.

Wenige Minuten zuvor sollen sich zwei Personen von dem Grundstück entfernt haben.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich kein Diebesgut feststellen.

Bei der anschließenden Überprüfung einer Praxis in der Quickborner Jahnstraße fand eine Streife einen weiteren Einbruch vor. Auch hier wurde nach dem bisherigen Stand nichts entwendet.

Die Tatzeit liegt hier zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Montagmorgen.

Kurz nach 03:00 Uhr stellten Einsatzkräfte auch in der Pinneberger Straße in Hasloh einen Praxiseinbruch fest.

Hier rissen die Täter in der Nacht einen Tresor mit Bargeld und Betäubungsmitteln von der Wand und entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell