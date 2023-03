Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher waren in Büderich und Osterath unterwegs

Meerbusch (ots)

Ohne Beute blieben Einbrecher an der Marienburger Straße in Büderich. Die Unbekannten hatten irgendwann in der Zeit von Samstagmorgen (11.03.) bis Dienstagmorgen (14.03.) erfolglos versucht, die Haustür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln.

Mehrere Streifenwagen rückten am Dienstagvormittag (14.03.), gegen kurz vor 11:00 Uhr, zu einem Einfamilienhaus an der Mataréstraße in Büderich aus. Den Beamten war ein Einbruch gemeldet worden, die Täter sollten möglicherweise noch vor Ort sein. Bei einer Durchsuchung des Hauses konnten Einsatzkräfte niemanden mehr antreffen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter eine Terrassentür aufgebrochen und waren ins Arbeitszimmer des Hauses gegangen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise auf die Unbekannten liegen nicht vor.

Eine Terrassentür hebelten Einbrecher an der Straße "Am Gutort" in Osterath auf. Die Unbekannten entwendeten am Dienstag (14.03.), in der Zeit von 08:50 bis 12:50 Uhr, zwei Rucksäcke aus dem Reihenhaus. Einer Nachbarin war gegen 10:15 Uhr ein roter Kleinwagen mit polnischem Kennzeichen aufgefallen. Eine kleine Frau mit kurzen blonden Haaren und vier Männer waren aus dem Wagen ausgestiegen und hatten auf der Straße geraucht. Um 11:00 Uhr war das Fahrzeug mit seinen Insassen verschwunden. Ob die Beobachtung in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die zu den Einbrüchen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Bei fast der Hälfte aller Wohnungseinbrüche bleibt es beim Versuch, auch wegen zusätzlicher Sicherungen an Fenstern und Türen. Lassen Sie sich von den Experten der Kripo kostenlos beraten. Information und Terminvereinbarung unter 02131 300-0 oder im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell